Porta scorrevole interna, un vero elemento d’arredo: 13 ispirazioni

Sei alla ricerca della porta scorrevole interna più adatta al tuo ambiente? I motivi che portano a scegliere una porta scorrevole possono essere i più vari: in qualche caso è lo spazio per l’apertura di una tradizionale porta interna a mancare, in altri si vuole solo evitare suo ingombro. Molte persone la scelgono anche in assenza di queste limitazioni per la sua capacità di suddividere due ambienti riducendo al minimo la perdita di spazio, con un notevole guadagno in termini di ariosità e di luminosità (in particolare quando si parla di porte scorrevoli in vetro). Una porta scorrevole intera infatti consente di separare due diverse aree della casa (la cucina dalla zona pranzo, la zona studio dal soggiorno con televisione e impianto Hi-Fi), isolandole dal punto di vista di rumori, fumi e odori. Allo stesso tempo, lo stacco tra gli ambienti risulta meno netto rispetto a una porta interna standard o a un muro.

Scegliere la porta scorrevole interna giusta è fondamentale per mantenere intatte la continuità e l’armonia della sala in cui verrà posizionata. Al momento della selezione, bisognerà considerare i diversi elementi che condizioneranno la scelta: dimensioni (incluso quella del binario e del meccanismo interno), materiale, livello di trasparenza, capacità di isolamento, design e colore coerente con il resto dell’arredamento. Non trascurare la componente dell’installazione di una porta scorrevole: affidarsi ad un falegname esperto ti garantirà la sicurezza di un lavoro fatto a regola d’arte.

In questo articolo abbiamo raccolto un’ampia serie di proposte per aiutarti a scegliere la porta scorrevole interna più adatta alla tua casa. Che tu stia cercando una soluzione per impedire agli odori della cucina di diffondersi nel resto dell’open space, oppure che tu voglia creare una zona più raccolta all’interno del soggiorno per leggere ed isolarti dal resto della famiglia, qui troverai l’ispirazione giusta.