Tetto Spiovente: 10 Tetti per la Nostra Abitazione

Tutti abbiamo un tetto sotto il quale trovare riparo, o meglio, tutti dovremmo averlo. Ci protegge dalle intemperie e ci accudisce sotto la sua ala. Pur essendo un elemento essenziale all'architettura complessiva della nostra casa, il tetto si adatta perfettamente all'ambiente circostante, offrendoci protezione dai fenomeni atmosferici e mettendoci al riparo dal gelo e dal caldo afoso. In luoghi particolarmente piovosi, il tetto a spiovente favorirà la discesa di ingenti quantità d'acqua. Esso è per definizione un tetto con un'inclinazione a partire da 20 gradi al di sotto dei quali si parlerà di tetti piani, che prevedono un'inclinazione fino a 10 gradi. I tetti che non rientrano in questo range vengono definiti leggermente inclinati’. La ragione di esistere di questi tetti è molto semplice: grazie alla loro particolare forma e alla forza di gravità, l'acqua piovana viene deviata in grondaie che dirottano tutto il flusso verso il basso. Maggiore sarà l'inclinazione del tetto, più velocemente l'acqua scivolerà verso il basso. I tetti a spiovente più inclinati sono propri di aree che registrano ingenti rovesci e nevicate, pensati appunto per scongiurare il rischio di pericolosi accumuli sull'abitazione. Al di là della funzionalità vi è ovviamente l'estetica. Vediamo come queste due esigenze possano pacificamente coesistere.