Come sfruttare al massimo, trasformandolo, lo spazio verticale a disposizione? Il letto matrimoniale a soppalco rappresenta una soluzione in grado di coniugare stile e funzionalità, trasformando le caratteristiche architettoniche di un ambiente, e i suoi limiti, in opportunità per rendere lo spazio più accogliente, comodo e vivibile senza rinunciare a una sua definizione dal punto di vista estetico. Come vedremo in questo Libro delle Idee, attraverso 15 soluzioni sorprendenti, il letto matrimoniale a soppalco permette di create l'ambiente della camera da letto in spazi che prima semplicemente non erano previsti dai progetti originari. L'intervento di architetti e interior designer diventa decisivo quindi nel reinventare lo spazio della casa a partire dai suoi limiti, valorizzandone la verticalità con una nuova suddivisione e organizzazione degli ambienti, che sfrutta materiali differenti e strutture architettoniche pre-esistenti per creare camere da letto uniche e spesso sorprendenti. Scopriamole insieme.