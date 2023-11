Decorare con piante e arbusti a bacca: 15 proposte

Anche in cucina si possono posizionare le nostre piante o i nostri arbusti a bacca. Non abbiate paura di esagerare, Potreste creare un angolino nella vostra cucina in cui posizionare le vostre piante aromatiche, le vostre spezie e per dare colore anche le vostre piante a bacca! Se avete l'arbusto in giardino basterà prendere alcuni rami e metterli in vaso per decorare la vostra cucina.