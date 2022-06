Una casa magica tra le montagne

Nella sala da pranzo le pareti presentano mattoncini a vista in quelle sezioni dove c'è assenza di legno o di vetro. E se vi dicessimo che è presente un lucernario in vetro oltre il contro soffitto di bambù? Quest'ultimo è sostenuto da travi in legno e il bambù permette il passaggio della luce naturale che fa un rilassante gioco di ombre durante il giorno. In questo spazio si crea un'atmosfera moderna e naturale che ci ricorda che siamo in una casa sudamericana. Grandi porte scorrevoli in vetro fanno sì che ci sia collegamento visivo con le aree verdi della proprietà, facendoci gustare una magnifica vista sulla natura circostante.