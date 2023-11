Fiori neri: quali sono? Nell’immaginario comune, un fiore nero rappresenta qualcosa di raro ed eccezionale, molto difficile da trovare in natura e, per questo, prezioso. A voler essere precisi, in effetti, i fiori neri non esistono davvero: le varietà botaniche che solitamente vengono indicate in questo modo (tipi di fiori come il tulipano o la rosa nera) sono in realtà di alcune tonalità di viola o rosso molto scuro, oppure di color marrone particolarmente intenso. L’effetto è comunque sorprendente e questi fiori riescono facilmente ad “ingannare” chi li guarda: non c’è da meravigliarsi che siano sempre di più le persone che scelgono una pianta o un fiore nero per impreziosire un angolo della propria abitazione, un balcone, o per dare un twist originale al proprio giardino. Chi non è disposto a scendere a compromessi dovrà armarsi di buona pazienza e andare alla ricerca nei vivai specializzati, sperando di trovare l’esemplare dai boccioli di colore scuro. Le alternative meno complicate però non mancano: se ami l’idea di avere dei fiori neri che decorino il tuo ambiente potrai scegliere tra numerose varietà di piante dotate di foglie o fiori (o frutti!) di colore scuro. In questo articolo abbiamo raccolto una selezione di idee per abbellire la tua casa o giardino con le specie botaniche giuste per creare atmosfere suggestive e giochi di contrasti, dando vita a scenari originali ed eleganti. Non avrai bisogno di un’aiuola di rose nere per stupire i tuoi ospiti!