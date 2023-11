18 Ispirazioni per una Taverna Rustica Vincente

Se la taverna rustica al 100% non fa per te, potresti pensare di contaminarne lo stile con una tendenza shabby chic, come visto anche nella foto precedente. Se hai abbastanza spazio a tua disposizione, soprattutto dal momento che è già presente un camino, potresti valutare di ristrutturarlo in questo modo.

Abbinando i toni pastello scelti per il resto dell’ambiente, utilizzandoli per la tinteggiatura del camino e per la realizzazione di un rivestimento in finti mattoni beige chiaro.