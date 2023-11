Doccia per Persone Diversamente Abili: 10 Suggerimenti

La doccia molto spesso costituisce la prima grande barriera per una persona diversamente abile. Accedervi può risultare una vera e propria impresa se non concepita in modo da facilitargli l'accesso. Il primo intervento da fare è finalizzato a consentirgli di entrare e uscire senza rischi di cadute. Ogni ostacolo che potrebbe frapporsi tra lui e l'ingresso della doccia, come un leggero dislivello oppure un'apertura del box problematica, diverrebbe insormontabile. In questo caso, un piatti doccia a filo pavimento è una soluzione che presenta innumerevoli vantaggi.