Dipingere Mobile Laccato Senza Scartavetrare: 10 Idee per Dargli un Nuovo Fantastico Look

Hai un mobile da bagno simile a questo, laccato a mano, e vorresti spostarlo in un bagno con piastrelle bianche e nere? In effetti, inserito in quel contesto potrebbe stonare, ma con qualche accorgimento potrai spostarlo nella nuova stanza. Ad esempio, puoi provare a cambiargli colore senza scartavetrare. Come? Scegliendo per prima cosa il colore per il legno giusto al nuovo ambiente e poi, quando tutto è pronto, iniziando col spennellare una mano di primer (un fissante per il successivo colore) e poi la tinta scelta. Il risultato ti sorprenderà.

Dipingere mobile laccato senza scartavetrare per cambiare la camera dei ragazzi

I bambini crescono e con loro anche la loro stanza da letto. Servono nuovi spazi per l'area studio e per la scrivania e magari il look dell'ambiente potrebbe cambiare di conseguenza. Per cui potrebbe venir utile, anche per risparmiare, modificare un piccolo dettaglio, come il colore dell'armadio per esempio. Come farlo però senza scartavetrare? Con fissante per colore e una vernice per legno, del colore che si preferisce. Che siano laccati lucidi o opachi, questo trucco ti permetterà di cambiare colore ai tuoi mobili e di dare un nuovo tocco alla camera dei ragazzi.