15 tipi di letto contenitore per ottimizzare lo spazio della tua camera

Gli spazi ristretti hanno un vantaggio: incitano alla creatività. Lo dimostrano le mille possibilità che gli interior designer si ingegnano ad inventare su misura per i nostri piccoli spazi , ciò porta spesso a delle creazioni uniche ed originali. Come ad esempio quando bisogna ottimizzare gli spazi in una camera da letto, cosa fare se non si ha abbastanza spazio per un grande armadio? La soluzione è integrare dei cassettoni proprio sotto il letto, così da sfruttare lo spazio ristretto in altezza. Se non vogliamo che i cassetti siano a vista, possiamo sempre optare per un letto contenitore. E perché no un letto che contiene un altro letto? O ancora, un letto incastonato in un soppalco con scale .

Le idee sono molte e in questo articolo vi illustro le 15 più funzionali e moderne. Ci saranno sia esempi di letti matrimoniali che singoli, con lettiera osenza, addirttura vedremo una soluzione con un particolare tatami ed uno con la pedana in legno su misura.