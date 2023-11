Non Chiamarlo Ceppo di Legno! 10 Idee Irresistibili

Ti sei mai chiesto come trattare un ceppo di legno? Se la risposta è no, forse è perché hai sempre percepito questo elemento di origine naturale come un oggetto boschivo, silvestre, o magari anche solamente adatto ad ambienti esterni che la tua casa non possiede. Nulla di più sbagliato, e questo libro delle idee te lo dimostrerà. Un ceppo di legno può infatti essere molto più che un semplice elemento di circostanza: dalla decorazione fino agli scopi e ai collocamenti più funzionali e inaspettati, il ceppo di legno sa sempre come inserirsi in ogni ambiente domestico, da quelli di rappresentanza, fino a quelli più privati e meno appariscenti. Tra l'altro, questo non vale solo per i ceppi di legno, ma anche per gli elementi composti di tronco d'albero! Dire ’tronco’, infatti, in sé per sé, non vuol dire molto. Servono infatti studio e ricerca per tirare fuori da tronchi di legno di recupero, o intagliati appositamente, pezzi d'arredamento unici, che faranno brillare la tua casa di particolarità ed eleganza. Per esempio, nella forma di tavole di legno grezzo… Iniziamo!