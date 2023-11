Siete alla ricerca di armadi per camerette che sappiano unire funzionalità e stile? In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto 15 armadi per camerette funzionali e accessibili, che uniscono praticità e stile attraverso soluzioni originali che sanno rileggere e reinventare gli armadi per bambini e bambine, per inserirli nella cameretta contemporanea. Che sempre di più si presenta come una vera e propria camera da letto, in cui il progetto stilistico cammina sempre di più in parallelo con quello funzionale. Nei progetti per la stanza di bambine e bambini, sempre più spesso, architetti e interior designer cercano di trovare soluzioni che sappiano trasformarsi nel tempo, accompagnando bambine e bambini nella loro crescita, e quindi risolvendo le funzioni principali delle camerette – il gioco, il riposo, lo studio, lo stoccaggio – con soluzioni componibili e modulari, che permettono di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione e di farlo nel tempo. Per scoprire come gli armadi per camerette contribuiscano a rendere funzionale e ricca di stile la stanza di bambine e bambini non ci resta che iniziare la nostra esplorazione. Seguiteci.