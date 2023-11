Come si dice spesso: meglio non giocare con il fuoco. L’adagio è sempre valido e in particolare se si parla del camino di casa, che sarà bene proteggere con un vetro per camino apposito, che evita incidenti soprattutto se in casa ci sono dei bambini. I bambini potrebbero infatti rischiare, giocando con il fuoco appunto, di farsi male. La presenza in casa di un fuoco libero rappresenta un rischio sia per le alte temperature che per i lapilli derivati dalla combustione, che scoppiettando possono finire fuori dal camino e andare a finire su tappeti, tessuti di divani e sedie, parquet, con il rischio di dare avvio a un incendio, o anche più semplicemente di bruciare e bucare un tessuto prezioso le doghe del parquet. Come detto, la presenza di bambini in casa rende ancora più pressante la necessità di una apposita protezione in vetro per i bambini che li protegga da ustioni e bruciature, perché durante il gioco è facile che per disattenzione i più piccoli rischino di farsi male. Altro aspetto da tenere in considerazione nella scelta di introdurre la protezione di un vetro per il camino è quella della dispersione del calore, perché un vetro per camino o un vetro ceramico possono contribuire a trasformare un camino aperto in uno chiuso e quindi di garantire una combustione più efficace e senza residui di legna carbonizzata. Quindi, il metodo più semplice, sicuro ed efficace per mettere in sicurezza il camino di casa, rimane quello di chiuderlo mettendo un vetro temperato a protezione. Il vetro ceramico per camino consente di godere comunque del calore e della bellezza delle fiamme che ardono in ambienti, come il soggiorno o la sala da pranzo, grazie alla trasparenza del vetro, che garantisce al fuoco di poter bruciare in tutta sicurezza, evitando i pericoli che possono derivare dalle fiamme libere. Per capire come scegliere il vetro per camino più adatto andiamo a conoscere da vicino le 15 soluzioni per la protezione del camino selezionate per questo Libro delle Idee. Seguiteci.