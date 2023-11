Rifare il Pavimento Senza Togliere il Vecchio: 19 Foto Spettacolari

Hai voglia di cambiare completamente il look degli interni ma non sai bene su quale elemento puntare per donare freschezza ed eleganza ai tuoi ambienti? Potresti pensare di cambiare i rivestimenti a pavimento, soprattutto se il materiale utilizzato in precedenza non ti convince o ti ha stancato (a livello estetico e pratico!).

Se il pavimento che hai attualmente posato in casa non ti soddisfa più, se stai cercando una buona alternativa per modificare a livello estetico e strutturale i tuoi ambienti evitando però grandi interventi (in muratura ed anche economici), valuta l’ispirazione di cui parleremo in questo Libro delle Idee: rifare il pavimento senza togliere il vecchio.

Ti stai chiedendo se è possibile rifare il pavimento senza togliere il vecchio? Se puoi semplicemente sostituirlo aggiungendo uno strato in superficie, evitando quindi le onerose operazioni di destrutturazione e di posa pavimento? Bhè, la risposta è assolutamente sì!

Valuta queste 19 fotografie che mostreremo qui di seguito: si tratta di idee proposte da architetti italiani nell’ambito della posa pavimenti, verniciatura piastrelle, laminatura del parquet e del rifacimento completo del pavimento. Troverai sicuramente la giusta ispirazione, che ti consentirà di cambiare i tuoi rivestimenti adottando soluzioni semplici ed efficaci (come la lamatura del parquet o la verniciatura delle piastrelle) oppure operazioni più lunghe, come la posa pavimento o rifare il pavimento senza togliere il vecchio.