Pavimento Riscaldato: Casa Calda e con Stile. 12 Progetti da Copiare

Un pavimento riscaldato può offrire tepore in ogni angolo della casa. In bagno, in salotto, in camera da letto e addirittura in cucina: grazie a questa tecnologia si può distribuire calore in qualsiasi luogo e in maniera uniforme.

Il riscaldamento avviene solitamente tramite pannelli radianti che vengono inseriti sotto il pavimento permettendo di diffondere il calore per irraggiamento. In questo modo si possono eliminare i termosifoni (e ridurre quindi la manutenzione), ma consumare minore energia e ottenere una casa sempre calda.

Ovviamente le soluzioni variano in base al sistema di riscaldamento a pavimento scelto, al contesto abitativo e alle personalizzazioni: certo è che un'opzione da valutare attentamente per i tanti benefici che può apportare. Curioso di scoprire come funzionano e in quali ambienti possono essere utilizzati? In questo articolo troverai di certo interessanti spunti per valutare questa opzione.