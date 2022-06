Una trasformazione assurda!

Ristrutturare, perché? Per un cambiamento importante e forse qualcosa di più! Sì, delle volte è proprio necessario, un po’ per voglia di cambiare appunto, un po’ per una vera e propria necessità. La vita continua ad evolversi e così la nostra casa non può rimanere ancorata ad uno stile del passato che forse la rende anche poco funzionale. Oggi vi faremo vedere un progetto d’interni in grado di cambiare totalmente l’aspetto di un piccolo appartamento, ottimizzandone contemporaneamente anche gli spazi. L’abitazione si trova in montagna e per la precisione a St. Moritz, mentre il progetto è stato condotto dall’Arch. Vittorio Garatti.