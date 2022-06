La trasformazione di una casa degli anni Trenta

Quello che vediamo in questa fotografia non ha niente a che vedere con il bagno precedente, è un bagno dal look contemporaneo, fresco, dai colori originali, vivaci e brillanti. Insomma, uno spazio perfetto per prendersi cura di sé! Il pavimento è scuro, come nella zona giorno e gli arredi verde acqua creano un piacevole contrasto con i sanitari in ceramica bianca. Anche qui la struttura in legno è a vista.