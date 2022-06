Rivestimenti per pareti spettacolari per una casa unica!

Secondo noi i rivestimenti per parete a lavagna sono bellissimi e stimolano la creatività. Le pareti a lavagna si possono fare anche a casa senza l'aiuto di nessuno. In commercio esiste la pittura a lavagna che si stende come una pittura normale. Si possono creare delle stupende pareti nere in qualunque stanza della casa, ma sono perfette nelle camere dei bambini, dove possono, con dei gessetti colorati, fare tanti disegni, oppure in cucina. Una parete lavagna in cucina è anche molto utile, per segnare la lista della spesa, può essere usata come blocco note oppure per lasciare dei messaggi importanti a chi vive in quell'abitazione. Perché lasciare le lavagne solo a scuola?