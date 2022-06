La casa da comprare dopo che sarai diventato ricco e famoso!

Gli interni hanno un carattere formale e molto elegante. È uno spazio familiare, dall'atmosfera accogliente, ma allo stesso tempo è perfetto per ricevere ospiti. I grandi spazi, l'altezza maggiore del soggiorno rispetto gli altri spazi, sono compensati a livello di materiali da scelte cromatiche che contribuiscono a creare un ambiente caldo, i toni del marrone sono perfetti per questo! L'abbondante bianco, i faretti e le luci nelle gole del controsoffitto rendono la stanza molto più luminosa. In questo modo tutto viene equilibrato, il calore dat dal colore scuro e la luminosità del bianco.