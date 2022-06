Una casa per chi ha voglia di sognare ad occhi aperti

Ci troviamo a Bergeggi, in provincia di Savona, e di fronte questa splendida struttura si estende maestoso Mar Ligure. La prima cosa che cattura la nostra attenzione è la quasi totale apertura della casa verso l’esterno, un modo intelligente per godere al meglio del panorama incredibile di cui la casa è dotata. L’intera facciata principale, infatti, è quasi interamente dotata di ampie vetrate scorrevoli che, oltre a rendere gli interni panoramici, ne garantiscono calore e luce per diverse ore al giorno. L’unico elemento più protetto è la parte centrale, caratterizzata da una grande apertura circolare che ricorda molto gli oblò delle imbarcazioni. In totale, la villa comprende 4 camere da letto, 3 bagni, una zona living e un ripostiglio.