6 verande geniali per sfruttare al meglio il terrazzo

Chi dispone di un ampio terrazzo ed è abituato a goderne nei mesi estivi difficilmente riesce ad accettare di avere una stanza in meno nei mesi più freddi o nelle giornate di pioggia… specialmente perché parliamo di una stanza davvero speciale: a diretto contatto con l’esterno e spesso proiettata in paesaggi, urbani o naturali, particolarmente suggestivi. Niente paura, la soluzione è più semplice ed efficace di quanto non si creda e i vantaggi decisamente troppo allettanti per farsi scoraggiare dall’impegno economico, talvolta minimo, necessario per trasformare una terrazza utilizzabile per il cinquanta per cento dell’anno in una spaziosa veranda che rappresenterà nella casa un ambiente dalla straordinaria flessibilità.