5 mosse astute per salvare spazio in mansarda

La scelta di affidarsi a falegnami o imprese artigiane specializzate per la realizzazione di armadi su misura è certamente l’opzione più consigliabile: in questo modo riusciremo a sfruttare anche il minimo spazio disponibile, grazie ad arredi progettati per modellarsi come un guanto sulle forme irregolari del nostro appartamento. Potremo realizzare guardaroba a parete che seguono perfettamente le pendenze del sottotetto, oppure inserire armadi per il cambio di stagione nelle parti troppo basse e non abitabili, oppure ancora suddividere un open space attraverso pareti-contenitori.