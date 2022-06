Un Home Staging da manuale!

Se osserviamo questo appartamento, sembra impossibile che fino a qualche tempo fa era abitato da altre persone, ma è così. Uno degli obiettivi dell'Home Staging è proprio quello di eliminare ogni traccia degli inquilini precedenti, per non fare in modo che il visitatore, nel momento in cui vi entra, abbia la sensazione di trovarsi a casa di altri. In altre parole, bisogna fare in modo che il potenziale acquirente si ritrovi in un ambiente accogliente.