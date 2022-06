Scendiamo in cantina

Amanti del vino, fatevi avanti! Con la benedizione di Bacco ci accomodiamo in cantina per scegliere il vino migliore, dopo aver preparato la cena adeguata e invitato la compagnia ideale con cui condividere tutto questo. La cantina per la nostra abitazione dovrà essere il giusto compromesso tra l'idea che abbiamo e lo spazio a disposizione. Ad ogni modo, anche un locale piccolo può essere organizzato per accogliere, con stile, la nostra riserva di vini pregiati.

È importante ricordare che il vino va conservato per molto tempo, di conseguenza il luogo deve possedere un'adeguata luminosità e, soprattutto, una temperatura adatta con la giusta umidità. Per questo motivo, di solito, le cantine si costruiscono sottoterra, anche per tenerle lontane da rumori o strani odori.