I trulli sul mare

La bellezza riscoperta dei trulli è ormai sotto gli occhi di tutti. Sempre più persone rimangono affascinate da questo incredibile modo di concepire casa. La campagna si fa quindi portatrice di una tradizione riadattata che però consente a queste costruzioni di tornare vivere, risplendendo di fascino tutto nuovo. Abbiamo avuto una serie di progetti bellissimi come quello che vi stiamo per presentare con questo articolo su homify, ma quando abbiamo l’opportunità di far visita ad un altro trullo, non possiamo davvero resistere, anche perché in qualche modo ognuno è diverso dall'altro. Ci troviamo nei pressi di Trani, in Puglia. Le immagini ci sono state fornite gentilmente da Elena Salerno Photos, mentre il progetto è stato condotto dall'Arch.Enrico Cassanelli.