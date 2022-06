Impreziosire la casa con il parquet prefinito

Non solo una pavimentazione versatile e adatta a ogni ambiente, ma anche e soprattutto un prezioso alleato per la casa. Stiamo parlando del parquet prefinito, una soluzione elegante ma soprattutto funzionale per rifinire le stanze e creare una base d'effetto per l'arredamento d'interni. Già verniciato, trattato e pronto al calpestio, il parquet prefinito con le sue tante connotazioni positive si rivela quindi molto utile ed efficacie per rinnovare casa, posare ex novo in una struttura di recente costruzione o per ristrutturare vecchie aree ottimizzando i tempi. Buttando un occhio alla qualità e scegliendo il giusto parquet prefinito a seconda della location da risistemare, il connubio tra comfort ed estetica sarà garantito, senza obbligo di costanti interventi di manutenzione. Dalle venature in rilievo alle sfumature realistiche e corpose per gli amanti delle superfici caratterizzanti, ma anche le varianti più basic e semplici per chi predilige il minimalismo su tutti i fronti. Svariate anche le declinazioni possibili dei legni, dal frassino al rovere, seguiti da larice, quercia o noce sino ai tropicali ultra resistenti come il teak.

Scegliere quello adatto per armonizzare camera, cucina bagno e living non sarà di certo immediato ma quale miglior occasione di questa per prendere nota dai progetti italiani ed esteri più appealing? Ecco allora 10 esempi da cui lasciarsi ispirare.