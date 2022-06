Una tettoia in legno per vivere l'outdoor in sicurezza

Versatili e dai molti utilizzi, le tettoie in legno sono gli elementi strutturali e funzionali ideali con cui completare la propria casa. Nei panni di protezione dagli agenti atmosferici per l'entrata, come box auto, o come parte integrante di un living esterno, la tettoia in legno rappresenta la soluzione perfetta per ogni tipo di abitazione. Ecco che allora con qualche piccolo accorgimento in più, l'arredamento coordinato giusto e la posizione adeguata, lo spazio outdoor ricavato grazie alla tettoia diventerà un must indispensabile per godersi i momenti open air in compagnia. Non sarà tuttavia tanto importante la grandezza dello spazio da ricoprire, quanto la struttura stessa della tettoia per un'ottimale riuscita dell'ambiente. Autoportante o addossata, lasciata aperta sul cortile o richiusa per creare una comoda veranda, se scelta o costruita con cura, rappresenterà infatti un plus utile e dall'estetica gradevole con cui arricchire l'ingresso o il retro, anche se dispone di piccoli spazi esterni. Il legno come materiale versatile e dalle tante qualità, non solo garantirà comfort e sicurezza ma regalerà un irresistibile aspetto rustico anche alle case più moderne, per un mix incantevole tra nuovo e antico. In particolare, il legno lamellare ridurrà i difetti del legno massiccio e con l'aiuto di una buona copertura in perlinato con guaina o tegole, il gioco sarà presto fatto con praticità senza tralasciare il fattore visivo.

Cominciamo allora subito il nostro tour per scoprire le progettazioni più interessanti per i più disparati spazi esterni.