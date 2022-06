La parete in mattoni a vista: come renderla perfetta?

Naturalmente, possono essere tante e diverse le opzioni di finitura di una parete in mattoni a vista. Per esempio, se amiamo l'effetto mattone naturale ma abbiamo anche l'esigenza di aggiungere luce ad un ambiente, potremmo coprirla con semplice vernice lucidante, per rendere i mattoni più lucenti e creare così una sensazione di maggior luminosità.

Oppure, un altro grande classico può essere quello di ridipingere la parete in mattoni con vernice bianca: la soluzione ideale per abitazioni giovani e moderne, perfetta anche per ampliare la percezione dello spazio e far sembrare tutto più pulito e ordinato.

O ancora, potremmo alternare il mattone ad originali decorazioni a parete realizzate sull'intonaco, come vediamo in questo suggestivo esempio in cui l'immagine sembra affiorare dalla parete, quasi come un antico affresco appena scoperto.