Un Appartamento da Sogno in un Quartiere Storico a Milano

Questo notevole intervento, opera dello studio Marco Piva, si colloca in un contesto che è già privilegiato: quello del complesso City Life, nello storico quartiere Fiera, a Milano. Le residenze che ospita questo complesso sono concepite per un'utenza raffinata e amante del bello, dunque intervenire in uno di questi interni richiede doti e capacità compositive e stilistiche che solo pochi possiedono. Lo studio Marco Piva, come del resto era ovvio, visto il livello dei suoi lavori, ha saputo restituire all'utente un appartamento che definirei prezioso, visto il livello e la sofisticatezza dei dettagli in esso inseriti e ci ha regalato un progetto che offre numerosi spunti interessanti. La residenza ha due camere da letto, più una per la domestica. ogni camera ha un bagno privato e in più ce n'è uno di cortesia.