Mobili in rattan, impariamo a conoscerli meglio!

Volete portare una ventata di modernità e stile nel vostro giardino? In tal caso non ci sono dubbi, dovete scegliere dei mobili in rattan! Ultimamente si sente molto parlare di questa tipologia di mobili e sempre più spesso si trovano giardini completamente arredati con mobili in rattan: ciò accade perché questo materiale poco conosciuto, il rattan appunto, è un materiale molto resistente, perfetto quindi per dei mobili che devono stare all'aria aperta. Che cos'è esattamente il rattan? Il rattan è un materiale che deriva da una specie di palme omonima, utilizzata per la creazione di mobili e per i lavori di intreccio. La variante sintetica del rattan è molto utilizzata per la creazione di mobili, soprattutto da giardino: il rattan può infatti essere utilizzato per la creazione di sedie, poltrone, divani e tavoli, insomma con questo materiale si può realizzare un intero set da giardino comodo da utilizzare e bello da vedere! Il colore naturale dei mobili in rattan è il marrone chiaro-beige ma essi possono anche essere riverniciati o abbelliti con l'inserimento di cuscini e tessuti colorati e decorativi. Un altro fattore a favore dei mobili in rattan è la facilità di lavaggio, basta infatti uno straccio e del sapone di Marsiglia e il gioco è fatto! In questo articolo vogliamo mostrarvi alcuni interessanti esempi di mobili in rattan: vi mostreremo sedie, tavoli e divani di diverse forme e dimensioni, ma sempre in rattan, così che possiate ammirare la varietà di scelta che questo tipo di mobili propone!