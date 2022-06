La nuova frontiera dell'interior design: la carta e il cartone

Dimondo Interior Design and Forniture sta dietro al lavoro che vedete in questo foto. I due designer salentini Diego Bramato e Marcello Solazzo hanno realizzato questa particolarissima poltrona rinominata Sling , questo mobile è stato interamente costruito con materiale d'imballaggio come cartone alveolare, doghe di pallet e coloratissime fasce per imballo. Grazie a queste ultime, la poltrona si presenta policromatica, pur mantenendo la base del tipico colore del cartone. Perfetta per un ambiente in stile industrial, starà bene sia in salotto che nello studio, la sua particolare composizione le permette di trovarsi a suo agio in qualunque ambiente, senza stonare mai.