L'appartamento più giovanile che abbiate mai visto!

Oggi vi faremo intrufolare in un appartamento che potremmo definire hipster, ovvero quella tendenza, in voga da un paio di anni a questa parte, orientata sostanzialmente verso una particolare sensibilità per la moda alternativa e uno stile di vita attento all'ecologia. Siamo a La Coruña, Spagna, dove lo studio EGUE Y SETA ha realizzato un progetto in cui lo spazio è stato ottimizzato in maniera eccezionale. Questo team di professionisti si occupa anche di progetti di vendita, temporanei o permanenti che siano, con l'obiettivo di garantire ai propri clienti il massimo livello di visibilità ed esposizione dei suoi prodotti e servizi. Non ci resta che visitare questo appartamento all'ultima moda…