Arredare casa con colori pastello: dove e come

Per non risultare invasivo e squalificante, l'uso del colore all'interno di spazi importanti come il soggiorno, soprattutto se parte di un open space, deve essere frutto di un'accurata riflessione. Dosare le tonalità e capire quali sono i punti giusti in cui inserire tocchi pastello nella specificità di casa propria non è infatti uno step banale. Sarà ad esempio ideale optare per una soluzione decorativa che implica pareti e pavimenti neutri, connotati per lo più da intonaco e legno chiari, e che tuttavia punta su complementi colorati, come sofa e lampade, piccoli accessori e finiture peculiari.