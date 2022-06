Estro e colore nel design italiano

L'Italia. L'Italia è un paese meraviglioso, ricco di storia, di gente solare e di buon cibo. L'Italia è, a detta di molti, la nazione più bella del mondo. Dall'estero la raggiungono ogni anno milioni di turisti, che riempiono le nostre spiagge, le città d'arte, le montagne. Milioni di turisti che vanno nei luoghi più affascinanti del nostro paese, con l'intento di rimanere estasiati alla vista delle colline del Chianti, del mar di Sardegna, del Colosseo. Milioni di turisti che arrivano con la voglia di sedersi a tavola davanti ad un bel piatto di tagliatelle al ragù o a una gustosa cacio e pepe, o a una pizza da Michele, dopo un'affascinante passeggiata sul lungomare a Mergellina, a Napoli. L'Italia è un paese splendido, molto spesso non ci occorre prendere un aereo e raggiungere luoghi lontani per rimanere col fiato mozzato, alla vista di un panorama stupendo. Non possiamo nascondere che negli ultimi anni di problemi ce ne sono tanti e che per quanto il nostro paese sia un luogo incantevole, la qualità della vita lo sia un po' meno. Ma noi non siamo qui per fare della politica, ma per esaltare ciò che di magnifico ha da offrire la nostra bella Italia.

Cercando una fonte d'ispirazione per l'articolo di oggi, ci siamo imbattuti in complementi d'arredo dal design molto particolare, oggetti per adulti che non si sono dimenticati com'era essere bambini. Mobili e decorazioni dalle linee originali, che mostrano fino a che punto un designer può essere creativo mentre realizza un progetto. Quest'oggi vogliamo farvi fare un giro, come se vi trovaste ad una fiera e voleste vedere ciò che di nuovo propone il mercato. Vi suggeriamo quindi di prendere la mano che vi stiamo tendendo e seguirci alla scoperta di ciò che di estroso e colorato ci propongono i nostri designer italiani.