Una casa in legno dall'animo scandinavo

Oggi vi portiamo nella splendida Lisbona, città dal fascino indiscutibile, a conoscere un progetto che unisce calore, senso di familiarità, creatività e sapienza artigianale. Un progetto favoloso, in cui non si può non apprezzare una forte influenza dello stile scandinavo, che a noi tanto piace. Che ne dite di andare a vedere più da vicino? Conosceremo il progetto attraverso le fotografie di Joao Morgado, professionista specializzato in architettura.