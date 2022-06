7 fantastici sottotetti con 7 idee da copiare

Se fino ad ora il vostro sottotetto non è stato altro che un deposito in cui accatastare i polverosi scatoloni e oggetti di cui non siete mai riusciti a sbarazzarvi eccovi sette buoni motivi per armarvi di tanto coraggio e buona volontà e iniziare le grandi pulizie. Questi luoghi infatti una volta svuotati saranno già in grado di regalarvi un’atmosfera intima ed accogliente: indispensabile punto di partenza per iniziare ogni ragionamento sul loro futuro.

Sarà per la molta luce o per i tetti spioventi che conformano in maniera particolare il soffitto creando affascinanti giochi di volume, ma questi luoghi sono dei veri e propri gioielli grezzi da valorizzare, abitare, goderne appieno in ogni momento della giornata.