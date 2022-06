La straordinaria ristrutturazione di un appartamento antico

Con l'avanzare dei tempi, il concetto di architettura e interior design cambia alla velocità della luce. Per questo motivo risulta necessario ristrutturare quelle abitazioni che sono rimaste un po' indietro con i tempi, soprattutto per quanto riguarda lo stile e la concezione dello spazio. Oggi vi portiamo a visitare un appartamento a Bilbao in cui lo studio Garmendia Cordero Architects ha realizzato un progetto di ristrutturazione volto a migliorare le condizioni di spazio, adattandole alle esigenze dei tempi moderni. L'appartamento consta di un corridoio lungo 11 metri che si dirama in più stanze, il tutto rimodernato per renderlo luminoso e accogliente. Vediamo di cosa si tratta.