9 idee sensazionali per arredare il balcone, la terrazza o la veranda

Attrezzare un’area relax sul proprio terrazzo non è mai stato così facile: scegliete grandi e comodi pouf rivestiti in cotone sfoderabile o materiale tecnico impermeabile, meglio se in tonalità chiare; abbinate un piccolo tavolo o un cuscino dalla forma più regolare da utilizzare come piano d’appoggio per merende e aperitivi; posizionate qualche candela o lanterna per l’illuminazione serale; non dimenticate di rinfrescare il tutto con una generosa dose di vegetazione!