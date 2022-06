Idee per decorare il corridoio

Non tutti i corridoi sono abbastanza ampi per ospitare una libreria o degli armadi, ma questo non significa che non dobbiamo preoccuparci dello stile con cui arredarli. Molti corridoi si sviluppano dalla porta d'ingresso per poi dirigersi verso i vari ambienti della casa. Per arredare l'ingresso in modo da renderlo accogliente, avevamo dato qualche consiglio utile qualche tempo fa, per poter leggere l'articolo a riguardo vi consigliamo di cliccare qui. In questa fotografia vediamo come il corridoio sia realizzato in stile country chic, che ben si abbina con la pavimentazione in legno di questo appartamento. Non potevano mancare i fiori, che danno un tocco familiare all'ingresso e uno specchio in modo da dare l'ultima controllata al nostro aspetto prima di varcare l'uscio. Le sedie su entrambi i lati non sono solo un elemento estetico, ma anche funzionale, in quanto è sempre bene avere a portata di mano una seduta vicino alla porta di casa, sia per togliersi o mettersi le scarpe, sia per appoggiare il cappotto se siamo di fretta.