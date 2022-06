5 appartamenti da capogiro che usano lo stile modern-classic

Una tradizione, quella dell'arredamento Decò, che rispolverata ritrova il suo innato gusto e massima espressione all'interno delle tendenze attuali d'interior design, tra cui il modern-classic. Particolarmente in auge e ispirato ai classici stilemi europei in cui la raffinatezza e l'eleganza diventano principali requisiti, questo trend arriva prorompente nelle case più belle del circondario, avvolgendole in un'aura di intoccato splendore, seppur forti di arredi contemporanei e accessori rivisitati per rimanere al passo con i tempi. Dominati da colori intensi e decisi come marrone, blu, grigio e i più neutri crema e gradazioni di bianco, ecco che gli ambienti più classy-chic si riscoprono veri contenitori di un sapore a metà tra il classico e il moderno, ideale per contesti che vogliono stupire pur mantenendo un fascino senza tempo.

Scopriamo più da vicino 5 esempi mozzafiato per prenderne spunto.