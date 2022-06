Un appartamento moderno rivoluzionario

La cucina è un omaggio agli anni Sessanta. Le nuance del marrone qui dominano: mosaico per il pavimento e la parete di fondo e laminato di un bel marrone vivo tendente al rosso per le basi, mentre i pensili sono bianchi, per fare contrasto. Da notare il tavolino e le sedie, un piccolo capolavoro di design abilmente collocato.