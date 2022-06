5 cucine che combinano lo stile classico e moderno

Siamo in cerca di un'idea per regalare alla nostra cucina un tocco raffinato e di classe? Inseriamo un arredo moderno in un ambiente caratterizzato da preziosi dettagli in stile classico. Per esempio, potremmo puntare su tonalità neutre come il grigio o il beige, utilizzandole per pareti e rivestimenti, come vediamo in questa elegante proposta: una cucina di grande effetto in cui il maestoso lampadario in cristallo e le ricercate pareti bicolore aggiungono un tocco davvero speciale alla stanza, contribuendo a dare vita a un insieme chic e di grande impatto.