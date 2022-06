Casa Prefabbricata: Molto Accogliente e Pronta in 5 mesi (Cuneo)

Ci troviamo a Centallo, in Piemonte, un piccolo paese a 10 minuti da Cuneo. Ci troviamo in una zona dalla tradizione architettonica molto radicata, ed è per questo che si è deciso di darvi continuità e di adattarvi le caratteristiche della nuova struttura, in modo da far si che la casa si inserisca meglio nella contesto paesaggistico locale.

Dall’esterno infatti la casa sembra essere una villa unifamiliare come tante, eppure si tratta di un interessante progetto bioedilizio, dove si è avuto un importante riguardo per l’isolamento termico e acustico oltre che per la solidità strutturale, e che è rientrata nella classe A+ della classifica nazionale nonostante l’indice di prestazione energetica sia rimasto a 16 kWh/mq anno.