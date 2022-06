Il Feng shui in camera da letto

Il posto migliore per la finestra è quindi verso sud, sul lato opposto del nostro letto e quindi ai nostri piedi. Se si può godere di una bellissima vista, come in questo esempio, avremo un motivo in più per adoperare questa scelta. Se la camera non può avere una configurazione del genere, di certo non perderete il vostro sonno. Ricordate soltanto di porre la testata del letto contro il muro e non abbiate paura se in quella posizione avrete molta luce al mattino, in fondo non esiste modo più naturale di svegliarsi se non con i caldi raggi del sole.