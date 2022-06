Tre loft di creatività

In questa cucina respiriamo il profumo di un luogo vero e vissuto, dove tutto è pensato per essere funzionale e pratico. Volgendo la nostra attenzione al tavolo da pranzo, notiamo una seduta insolita per un appartamento: una panca. Ecco dunque un'altra idea che ci può ispirare per definire la nostra zona pranzo: porre una panca può contribuire al senso di convivialità nelle cene con i nostri amici, favorendo un'interazione più libera e informale.

E con questo ultimo progetto abbiamo concluso il nostro libro delle idee, sperando di avervi potuto in qualche modo inspirare ad usare più creatività e colore nei vostri interni casa, appartamenti, case o loft che siano!

