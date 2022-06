L'arte è arte, cambiano solo gli strumenti di lavoro. A chi non crede nelle influenze di un genere su di un altro, a chi non crede che sia possibile parlare di architettura ed insieme di pittura, ecco l'appartamento XX Settembre. Lo studio écru architetti, ideatore di questa ristrutturazione, ha sede a Parma ed è composto da quattro giovani e brillanti architetti. L'appartamento in questione si trova nel centro storico di Parma.

Ogni ristrutturazione va da sè, nel senso che bisogna sempre progettare ed ideare su quello che si ha già davanti agli occhi. Evidentemente, ciò che si trovava davanti lo studio écru architetti era proprio un quadro di Giovanni Fattori, nella fattispecie In vedetta , del 1872. Ed ecco che pensiero, ispirazione e ristrutturazione agiscono all'unisono.