Molti di noi associano termine prefabbricato con un oggetto di scarsa qualità e di poco stile. Se in più, ci aggiungiamo anche la parola architettura, la questione si fa seria, suscitando le perplessità della maggior parte di noi. Anche perché sempre più spesso quando si parla di case prefabbricate , ci vengono in mente i container adibiti ad abitazioni temporanee successivamente a disastri naturali, come terremoti o inondazioni. In più chi di noi non ricorda la favola dai Tre Porcellini? L'unica casa che il lupo non poté abbattere era quella di mattoni, non quella di paglia né tanto meno quella di legno!

In questo Libro delle Idee vogliamo raccontarvi una storia diversa, cercando di farvi cambiare idea riguardo le case prefabbricate. Una storia che cercherà di eliminare il vostro pregiudizio mostrando quanto, in realtà, questo tipo di architettura abbia da offrire sul mercato, a prezzi senza dubbio competitivi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vogliamo darvi un paio di informazioni utili per comprendere a pieno di cosa stiamo trattando e in che modo.

È importante sapere, che esistono due sottocategorie per quello che riguarda le abitazioni prefabbricate: a seconda di come si presentano e di come vengono realizzate. Esistono infatti le case prefabbricate a telaio ovvero che presentano uno scheletro già costruito, attorno al quale poi viene completata la struttura dell'abitazione e ci sono invece, quelle costruite con metodo X-LAM, detto anche pannello di legno multistrato, realizzato con tavole d'abete a strati incrociati incollati tra loro. Grazie a questo metodo, si riescono a raggiungere elevate prestazioni permettendo di sostenere carichi in entrambe le direzioni principali.

Oltre a questo, è importante sapere che il materiale principale per costruire le case prefabbricate, è il legno accompagnato da altri materiali quali acciaio e vetro per le rifiniture. Gli elementi per realizzarle, vengono sempre costruiti in fabbrica e poi assemblati in un secondo momento, questa modalità di costruzione è diffusa soprattutto nei paesi del nord Europa, come Germania e Austria. In Italia sono ancora poco conosciute e soprattutto, come anticipato prima, non vengono viste di buon occhio dalla maggior parte di noi, in quanto vittime di uno scetticismo infondato. Oggi noi, attraverso otto immagini, vogliamo farvi scoprire la storia dell'architettura modulare, presentandovi quattro progetti diversi di grande pregio.