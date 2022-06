Un appartamento come un cupcake

Vendere casa non è più cosa semplice, soprattutto se si tratta di abitazioni di vecchia concezione. Gli acquirenti potrebbero spaventarsi per la disposizione degli ambienti, per le altezze generose, per la presenza di elementi strutturali non proprio ultra moderni e, infine, per il budget da dover investire in una futura ristrutturazione.

Se anche voi siete nella condizione di dover vendere un immobile, nuovo o vecchio che sia, e avete delle preoccupazioni a riguardo, se desiderate dotare il vostro appartamento di quel qualcosa in più che lo differenzi dal resto del mercato, e lo renda maggiormente appetibile agli occhi di un possibile acquirente, seguite questo libro delle idee! Tutto quello che serve è un po’ di furbizia.. e, possibilmente, un buon homestager!

Oggi vi presenteremo un appartamento nel centro storico di Finale Ligure, in provincia di Savona, destinato alla vendita e per questo riarredato dalla homestager Lella Badano. Scopriamolo insieme!