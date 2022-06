Un gesto e… il tavolo sparisce!

Utilissimi quando lo spazio scarseggia, ma perfetti anche per aggiungere posti durante una cena tra amici, i tavoli pieghevoli sono un must per le case più giovani. E non solo. Ai classici modelli in metallo smaltato, si sono negli anni aggiunti tavoli pieghevoli dal design sorprendente. Tavoli pieghevoli che, una volta chiusi, diventano quadri. Tavoli pieghevoli in legno naturale, o in colori fluo. Tavoli pieghevoli che, pur con un'estetica straordinaria, non perdono un briciolo della loro funzionalità. In questo post abbiamo raccolto per voi dieci modelli diversissimi tra loro. Per forma, per colore, per dimensione, per destinazione d'uso. Troverete tavoli pieghevoli per la casa, per il terrazzo, per l'ufficio. Persino per la scuola o per l'asilo. Troverete tavoli pieghevoli per aggiungere spazio durante un pranzo, o una cena. E tavoli pieghevoli su cui poggiare il proprio drink senza alzarsi dal divano. Una volta aperti, il loro piano è del tutto uguale a quello di un normalissimo tavolo. Ma, da chiusi, quasi scompaiono. I modelli più piccoli si nascondono in armadi o sgabuzzini, oppure dietro ad una porta; i modelli più grandi si addossano alla parete. Il tavolo sparisce, e lo spazio si moltiplica!