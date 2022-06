L'arcobaleno di design dei tessuti per tende

Quella dei tessuti per tende è una delle scelte più difficili da compiere in termini di arredo casa. Perché una tenda può cambiare il volto di un ambiente. Può regalare carattere a uno spazio minimal, può smorzare i toni di un arredo troppo ricco. In questo post abbiamo dato spazio ai tessuti per tende all'insegna del colore e del design. Non troverete le classiche variazioni del bianco, del crema e del beige. Troverete colori, disegni, sperimentazioni. Ma quali sono le tipologie di tessuti per tende più adatte, a livello di materiali? Accanto al cotone – il più utilizzato – troviamo la seta, la canapa, il lino, e i filati sintetici. Se i tessuti naturali piacciono per la loro qualità ma richiedono più attenzione per la loro delicatezza, quelli sintetici sono apprezzati per la facilità di manutenzione, ma il loro effetto scenico non è dei migliori. Una soluzione potrebbe essere quindi quella di combinare le due diverse tipologie di tessuti per tende. Ma ora godiamoci i dieci modelli che abbiamo scovato per voi!